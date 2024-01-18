Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Türk golcüler ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Türk golcüler ortaya çıktı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adanaspor karşılaşması sonrasında yerli bir forvet transfer edebileceklerini söyledi. İşte listedeki golcüler...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal bir yerli forvet transfer edileceğini açıklamıştı.
Umut Nayir'in Pendikspor'a transferi sonrası yerine gelebilecek isimler belli oldu.
Sabah'ta yer alana habere göre işte Fenerbahçe'nin yerli forvet adayları:

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5) Serdar Dursun - Fatih Karagümrük
Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 20 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki Serdar Dursun, 5 gollük katkı sağladı.

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4) Güven Yalçın - Fatih Karagümrük
Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 16 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki Güven Yalçın, 4 gol attı ve 4 asiste imza attı.

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3) Ercan Kara - Samsunspor
Bu sezon Samsunspor formasıyla 15 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki Ercan Kara, 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

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2) Erencan Yardımcı - Eyüpspor (Pendikspor)
Bu sezon Pendikspor ile 16 resmi maça çıkan 21 yaşındaki Erencan Yardımcı 6 kez ağları havalandırdı.

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1) Ahmed Kutucu - Eyüpspor
Bu sezon Eyüpspor formasıyla 19 resmi maçta görev alan 23 yaşındaki Ahmed Kutucu, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

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