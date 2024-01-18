Fenerbahçe'de yıllardır beklenen isim başkanlığa aday oluyor. İmza toplamaya başladı

Fenerbahçe Kulübü'nün haziran ayında gerçekleştirilmesi gereken olağan genel kurulda; başkanlık seçimine ünlü iş adamı Sadettin Saran'ın da girmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Mevcut başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yeniden aday olmayı düşünmediğini dile getirmişti.

Bu durumda Saran, başkanlık koltuğu için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

İLK ADIMI ATTI

Ahmet Selim Kul’un haberine göre, Sadettin Saran kongre üyeleri arasında imza toplamaya başladı. Ünlü iş adamının bu çalışmayı üyelerin bilgilerine ve diğer ayrıntılara erişmek amacıyla yaptığı ifade edildi.

ALİ KOÇ ŞARTI KOŞMUŞTU

Ali Koç ocak ayında yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki kongrede aday olma niyetim yok. Şimdiki isteğim ikinci dönemim bittiğinde başkanlığı devretmek.” dedi.

Sadettin Saran ise aralık ayında yaptığı konuşmada, “Ali Koç’un görevine devam etmesi lazım. ‘Vazgeçiyorum’ derse biz hazırız.” şeklinde konuşmuştu.