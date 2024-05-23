Fenerbahçe kaptanı Ergin Ataman'ı tebrik etti

THY EuroLeague Final Four organizasyonu yarın Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da başlayacak. Fenerbahçe Beko bu önemli organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek. Kaptan Melih Mahmutoğlu, son antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.

BERLİN'E BİR BORCUMUZ VAR

Berlin'de daha önce finalde kaybettikleri organizasyonu hatırlatan Mahmutoğlu, "Buraya bir borcumuz var diyelim. Burada kötü bir final kaybettik ama bu atmosferi seviyoruz. İnşallah yarın burada finale kalmayı başaracağız. Biz kendi işimize bakacağız. Hocamız takım oyununu çok seviyor. Topu çevirmeye başladığımız ve agresif oynamaya başladığımız zaman bizim için maçlar iyi geçti. Rekorlar kırıldı. Sayı rekoru geldi, asist rekoru geldi. Bu oyunu sahaya yansıttığımızda maçlar iyi geçti ve inşallah bunu yarın en iyi şekilde sahaya yansıtırız."

ERGİN ATAMAN'I TEBRİK ETTİ

Yunanistan ekibi Panathinaikos'la Final Four'a yükselme başarısı gösteren Ergin Ataman'ı da tebrik eden Mahmutoğlu, şunları söyledi: "Panathinaikos seneler sonra Final Four'a kaldı. Yunanistan'da bir Türk hocanın olması bizim için önemli. Sezonda göstermiş olduğu başarı sebebiyle de tebrik ediyorum. Ama yarın rakip olacağız. O kendi takımı için, biz Fenerbahçe Beko'nun başarısı için, ülkemiz için savaşacağız. İnşallah maçın sonunda sevinen taraf biz oluruz."