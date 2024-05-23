Fenerbahçe kaptanı Ergin Ataman'ı tebrik etti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe kaptanı Ergin Ataman'ı tebrik etti

Fenerbahçe Bekoda kaptan Melih Mahmutoğlu önce finali ardından da kupayı hedeflediklerini söyledi. Final Four'a yükselen Ergin Ataman'ı da tebrik etti.

THY EuroLeague Final Four organizasyonu yarın Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da başlayacak. Fenerbahçe Beko bu önemli organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek. Kaptan Melih Mahmutoğlu, son antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.

BERLİN'E BİR BORCUMUZ VAR

Berlin'de daha önce finalde kaybettikleri organizasyonu hatırlatan Mahmutoğlu, "Buraya bir borcumuz var diyelim. Burada kötü bir final kaybettik ama bu atmosferi seviyoruz. İnşallah yarın burada finale kalmayı başaracağız. Biz kendi işimize bakacağız. Hocamız takım oyununu çok seviyor. Topu çevirmeye başladığımız ve agresif oynamaya başladığımız zaman bizim için maçlar iyi geçti. Rekorlar kırıldı. Sayı rekoru geldi, asist rekoru geldi. Bu oyunu sahaya yansıttığımızda maçlar iyi geçti ve inşallah bunu yarın en iyi şekilde sahaya yansıtırız."

ERGİN ATAMAN'I TEBRİK ETTİ

Yunanistan ekibi Panathinaikos'la Final Four'a yükselme başarısı gösteren Ergin Ataman'ı da tebrik eden Mahmutoğlu, şunları söyledi: "Panathinaikos seneler sonra Final Four'a kaldı. Yunanistan'da bir Türk hocanın olması bizim için önemli. Sezonda göstermiş olduğu başarı sebebiyle de tebrik ediyorum. Ama yarın rakip olacağız. O kendi takımı için, biz Fenerbahçe Beko'nun başarısı için, ülkemiz için savaşacağız. İnşallah maçın sonunda sevinen taraf biz oluruz."

İlgili Haberler
Aziz Yıldırım'ın ünlü iş adamı hakkındaki kararı şok etti
Trabzonspor'un golü sonrası tribünler karıştı. Polis Beşiktaşlılara müdahale etti
Ali Koç havalara uçtu. Müjdeyi duyunca boynuna sarıldı
Son Haberler
Okuldan kaçarken sacın kolunu kestiği Muhammed, ağır yaralandı Yerel Haberler
Okuldan kaçarken sacın kolunu kestiği Muhammed, ağır yaralandı
Beşiktaş ayağa kalktı. Son anlarda gelen gol taraftarı çıldırttı Spor
Beşiktaş ayağa kalktı. Son anlarda gelen gol taraftarı çıldırttı
Tekirdağ'da kamyonet ve minibüste 51 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Tekirdağ'da kamyonet ve minibüste 51 kaçak göçmen yakalandı
Tarsus'ta Tır yangını: 7 otomobil kül oldu Yerel Haberler
Tarsus'ta Tır yangını: 7 otomobil kül oldu
Son dakika... Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var Gündem
Son dakika... Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
Aziz Yıldırım'ın ünlü iş adamı hakkındaki kararı şok etti Spor
Aziz Yıldırım'ın ünlü iş adamı hakkındaki kararı şok etti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti