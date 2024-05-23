Trabzonspor'un golü sonrası tribünler karıştı. Polis Beşiktaşlılara müdahale etti

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşma oldukça hızlı başladı.

Mücadelenin henüz 14. dakikasında şık bir vücut çalımı ile kendi yarı sahasında aldığı topu Beşiktaş kalesine kadar götüren Onuachu dev finalde perdeyi açtı.

Gelen golün ardından Trabzonsporlu taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken ortalık bir anda karıştı.

Taraftarların kesiştiği noktada Trabzonsporlu ve Beşiktaşlı taraftarlar tartışmaya başladı.

Olay polis güçlerinin gelmesi ile yatıştı.