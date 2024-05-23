Ali Koç havalara uçtu. Müjdeyi duyunca boynuna sarıldı

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olduğunu günler öncesinden açıklayan Ali Koç bugün düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulunu açıkladı.

AZİZ YILDIRIM'A SERT SÖZLER

Başkanlık yarışına gireceği Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili de sert ifadeler kullanan Ali Koç'un toplantının son bölümünde bir kongre üyesiyle yaşadığı diyalog gündem oldu.

KÜRSÜYE DAVET EDİNCE...

Bir kongre üyesi kürsünün önünde Ali Koç'u öven sözler sarf etti. Bunun üzerine Başkan Koç, konuşmak için söz isteyen üyeyi kürsüye davet etti ve kendisini tanıtmasını istedi. Adının Menderes Beyazkurt olduğunu söyleyen kongre üyesinin söyledikleri Başkan Ali Koç'u çok mutlu etti.

KULÜBE BAĞIŞ YAPACAĞINI AÇIKLADI

Menderes Beyazkurt, "Fenerbahçe kongre üyesiyim, ilk defa oy kullanacağım. Oyun sizindir... Artı Bodrum'da çok değerli güzel arazilerimiz var. Bir tane arazimizi de Fenerbahçe Kulübü'ne zatıaliniz seçildiği an bağış yapmak istiyorum. 24 saat emrinizdeyim" dedi.

ALİ KOÇ BOYNUNA SARILDI

Bunu duyan Ali Koç, kongre üyesinin boynuna sarıldı ve "Çok cesurca bir hareket. İnşallah biz seçiliriz, inşallah siz de sözünüzü tutmak durumunda kalırsınız" ifadesini kullandı.