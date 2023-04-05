Fenerbahçe kupada çıkış arayacak

Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmak isteyen Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacak. Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe - Kayserispor eşleşmesinin kazananı yarı finalde Sivasspor ile mücadele edecek.



14. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 13 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 7 kez galip geldi. Kanarya bu galibiyetlerden birini penaltılarla kazandı. Rekabette 3 maç berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılılar da 3 müsabakayı kazandı.

Kayseri temsilcisi, geçtiğimiz sezon son 16 turunda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla eleyerek bir üst tura yükseldi.



MAÇIN HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bayarslan’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. (DHA)