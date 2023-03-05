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Fenerbahçe Beko Manisa'yı farklı yendi. Liderliğini korudu

Fenerbahçe Beko, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 mağlup etti.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 20:15
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Fenerbahçe liderliğini korudu

Fenerbahçe Beko Manisa'yı farklı yendi. Liderliğini korudu
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Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 mağlup ederek 17. galibiyetini aldı ve liderlik koltuğunu korudu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Ali Şakacı, Sinem Tetik, Çağlar Özkan

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 7, Edwards 16, Hayes 9, Pierre 14, Jekiri 4, Motley 13, Metecan Birsen 3, Wilbekin 5, İsmet Akpınar, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 3, Biberovic 10

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 15, Javier 18, Williams 10, Mustafa Baki Görür 4, Lafredrick 17, Roberson 8, Tolga Kaan Birer, Selim Şav 6, Ogün Sevinç

1. Periyot: 26-19

Devre: 51-43

3. Periyot: 69-60

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