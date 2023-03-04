Fenerbahçeli futbolcular maç sonu boş tribünleri alkışladı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına çıktı.

Sarı lacivertli ekip mücadeleyi Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Kayserispor'un tek golü 90+6'da Emrah Başsan'dan geldi.

Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarının stadyuma alınmama kararı açıklanmış, bu karar büyük tepkilere neden olmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

Bu olay üzerine Fenerbahçeli futbolcular, maç sonu bir karara imza attı.

BOŞ TRİBÜNLERİ ALKIŞLADI

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik kadro, maç sonrası boş deplasman tribününe giderek tribünleri alkışladı.

Kayserispor taraftarı bu olaya ıslıklarla karşılık verdi.