Arda Güler'e Kayseri'de yapılan terbiyesizliği açıkladı. Gürel Yurttaş: Yazıklar olsun size

Bazı kulüpleri anlayamıyorum.

Aslında anlıyorum da yapmak istediklerine inanamıyorum.

Hükümetin deprem bölgesine müdahalede geç kalması, yapılan açıklamalar, sonrasındaki uygulamalar, AFAD, Kızılay gibi kurumlardaki olanlar tepkiye yol açtı; biliyorsunuz.

Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar da buna tepki gösterdi, tribünlerden "Hükümet istifa" sesleri yükseldi.

Sonra başladı bazı çevrelerden eleştiriler.

Devletle hükümeti birbirine karıştırdılar. "Hükümet istifa" diyenleri devlet düşmanı gibi göstermeye çalıştılar. Aslında karıştırdıklarından değildi bu, öyle yapmak işlerine geldi.

Bu sırada bazı kulüplerin başkanları ve yöneticileri yırtık dondan çıkar gibi "Devletimizin yanındayız" diyerek Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlara sert açıklamalarda yüklendiler, hatta vatan haini ilan edecek kadar da ileri gittiler.

Gerekçe de "Futbola siyaset karıştırılmamalıymış" gibi bir ifade kullandılar.

Bunlara bakınca hepsinin siyasetin tam ortasında olduğunu, AKP'nin üyeleri olduklarını gördük. Ya da AKP döneminde yıldızı parlayan iş adamlarıydılar. Üstelik AKP övüldüğünde ses çıkarmamışlardı, pankartlar asıldığında siyasetten söz eden de olmamıştı.

Sana ne kardeşim. Bu ülkede protesto da anayasal hak değil mi? Herkes hükümeti ya da muhalefeti beğenmek zorunda mı? Kimi beğenir, kimi eleştirir. O taraftarlar da bu ülkenin vatandaşları değil mi? Söz söyleme hakları yok mu yani? Siz misiniz bir vatansever? Elinizde vatanseverliği ölçen kronometre mi var?

O kulüplerden biri de Kayserispor'du. Neticede mahkeme kararına rağmen Kayserispor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarları almadılar. Böylesi hiç görülmemişti. Futbolu futbol seyircisinden kaçırmak! Bunun için uğraşmak! Mahkeme kapılarına koşmak! Bir kulübün taraftarlarını "Ülkede kaos çıkarabilirler" diye potansiyel suçlu ilan etmek! Bu mudur vatanseverlik, birliktelik?

AKP ile yakın ilişki içinde olduğu bilinen Kayserispor'un başkanı bu kararın alınmasında başrolü oynadı.

Sonuçta maç oynandı. Fenerbahçe kazandı.

Benim ağrıma giden bir olay daha yaşandı. Bir grup Kayserispor taraftarı, ülkemizin gelecekte en büyük yıldızı olacağına kesin gözüyle bakılan, tüm takımların taraftarlarınca da sevilen 18 yaşındaki Arda Güler'i ıslıkladı.

Beynimden vurulmuşa döndüm. Alkışlayan bir grubu susturup da ıslıkladılar üstelik.

Neden?

Ne yaptı Arda size.

Küfür mü etti?

Hakaretler mi yağdırdı?

Tribüne hareket mi yaptı?

Ağzından kötü bir söz mü çıktı?

Ayıp ayıp!

Kayserisporlu taraftarların çoğunu ayrı tutuyorum.

Ama kendilerince Fenerbahçe düşmanlığı yapmaya çalışan Kayserisporlu o bir gruba sesleniyorum.

O Fenerbahçe olmasa, o Beşiktaş olmasa Kayserispor'un ne önemi kalacak Allah Aşkına!

Çekin büyükleri ligden, kaç kişi izleyecek maçlarınızı sanıyorsunuz?

Deprem bölgelerine ilk koşan kulüplerimizdendir Fenerbahçe de Beşiktaş da.

Yarın Kayseri'de de bir şey olsa, başka ilimizde herhangi bir felaket yaşansa yine onlar koşacaklardır, Kurtuluş Savaşı'nda da bu vatan için cepheye koştukları, şehitler verdikleri gibi.

Onun için onların değerini bilin.

İLGİLİ HABERLER