Fenerbahçe Ludogorets karşısında. İsmail Kartal'dan büyük sürpriz. İlk 11 belli oldu

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak.

H Grubu'nun ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden konuk ekip ise ikinci müsabakada Nordsjaelland'a 7-1 yenildi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'i de belirledi.

Fenerbahçe'nin Ludogorets müsabakasında sahaya çıkması muhtemel ilk 11 ise şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc, Cengiz Ünder, Kent, Batshuayi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.