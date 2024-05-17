Özgür Özel: Türklerin doğum hızı 1.45 Suriyelilerin ise 5.65. Bir ülkenin demografisi için çok büyük bir risk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türklerin doğum hızının 1.45'e düştüğünü, Suriyelilerde ise bu oranın 5.65 olduğuna vurgu yapan Özel, "Bu, 20 yıl sonra 25 milyon Suriyeli demek. Bir ülkenin demografisi için çok büyük bir risk" ifadelerini kullandı.

Özel, bu duruma tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti.

BEŞAR ESAD SORUSUNA YANIT

Uğur Dündar'ın, "Beşar Esad ile görüşmek için bu konuda bir düşünceniz var mı?" sorusuna Özel, "Onu söylemem için çok erken. Arkadaşlarla görüşüyoruz, tartışıyoruz. Öyle bir karar verirsek söyleriz" ifadelerini kullandı.

"İNGİLİZCE, FRANSIZCA TABELALAR DA HOŞUMA GİTMİYOR"

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arapça tabela konusunda da açıklama yaptı. Özel, "Dediğim şu: Arkadaşlar, televizyonlarda Arapça tabelaları yırtan belediye başkanı görüntüsü bizim açımızdan doğru bir görüntü değil. Arapça tabelaları savunmuyorum. Ne İstiklal Caddesi'ndeki o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor, ne herhangi bir yerde hoşuma gidiyor. Ama İngilizce, Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor" dedi.