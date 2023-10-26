Fenerbahçe Ludogorets maçında ilk golü hakemler attı!

Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Ludogorets maçı öncesi hakemler ender görülen bir uygulamayı hayata geçirdi.

Karşılaşmayı yönetecek olan İspanyol hakem Guillermo Cuadara önderliğinde toplanan ekip, gol çizgisi teknolojisini test etti.

Yardımcı hakemler Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias ile birlikte dördüncü hakem Miguel Angel Ortiz Arias detaylı kontrollerin ardından orta sahada bir araya gelerek toplantı yaptı.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Gol çizgisi teknolojisi, elektronik araçlar vasıtasıyla topun çizgiyi geçip geçmediğini tespit ederek hakeme yardımcı olan bir sistemdir. Gol çizgisi teknolojisinin amacı hakemlerin yetkisini almak değil karar vermelerine yardımcı olmaktır. Premier League, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında ortaya çıkan eleştirilerin ardından sisteme daha önce karşı çıkan FIFA, teknoloji için önerilen dokuz sistemi test etti ve sadece iki tanesi testlerden başarıyla geçti.

5 Temmuz 2012'de gol çizgisi teknolojisinin kullanımı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylandı. İki sistem ikinci bir test aşamasından geçirildi. FIFA Aralık 2012'de Brezilya'da düzenlenecek olan 2014 FIFA Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini kullanacağını ilan etti. Diğer yandan teknoloji 2013'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer'da kullanıldı. Ancak MLS'teki Kanada takımlarınin kaynak yetersizliği sebebiyle ev sahibi oldukları maçlarda kullanılmamaktadır. Gol çizgisi teknolojisi 2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki 12 stadyuma yerleştirilen GoalControl sistemi vasıtasıyla uygulanmaktadır.

Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ