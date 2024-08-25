Fenerbahçe maçı bardağı taşırdı. Göztepe'de flaş ayrılık kararı

Kaynak: DHA
Fenerbahçe maçı bardağı taşırdı. Göztepe'de flaş ayrılık kararı

Fenerbahçe maçında yedek olduğu için takımını beklemeden soyunma odasına giden Yalçın Kayan'ın takımdan gönderilmesi planlanıyor.

Süper Lig'de ilk 3 maçında Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor'la (D) berabere kalan Göztepe'de altyapı patentli orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'la ipler kopma noktasına geldi.

KALEMİ KIRILDI

Önceki hafta oynanan Fenerbahçe maçına yedek başlayan ve takım arkadaşlarını beklemeyip soyunma odasına gittiği iddiası ile teknik direktör Satinimir Stoilov ile tartıştığı öğrenilen deneyimli oyuncu, Alanyaspor deplasmanında kadroya alınmadı.

BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU

Bulgar teknik adam Stoilov'un bu hareketi nedeniyle Yalçın Kayan'a oldukça kızgın olduğu bildirilirken, Süper Lig'den ise Başakşehir'in 25 yaşındaki futbolcuya talip olduğu vurgulandı.

SON BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Göztepe yönetiminin ise öncelikle Stoilov ile bir görüşme gerçekleştireceği, deneyimli teknik adamın Yalçın'ı affetmesi durumunda transferin askıya alınabileceği de ileri sürüldü.

2 MİLYON EURO

Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yalçın'ın satılması durumunda kulübün yaklaşık 2 milyon Euro civarında gelir elde etmesi bekleniyor.

TARAFTARLA ARASI BOZUKTU

Geçmiş dönemlerde Göztepe taraftarıyla tartışma yaşayan ve protesto edilen Yalçın, özellikle son 2 sene içinde gösterdiği performansın ardından futbolseverlerle arasındaki buzları eritmişti. Kaptanlık pazubandını da takan Yalçın, hem oynadığı futbol hem de attığı gollerle geçen sezon Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

Yalçın Kayan, Süper Lig'de ilk hafta Antalyaspor deplasmanında 11'de oynayıp kızağa çekildi.

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