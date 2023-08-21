Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan kritik karar

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi paly-off turunda Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek. Galip ayrılanın Konferans Ligi’nde gruplara kalacağı kritik eşleşme öncesi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan kritik bir karar geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hollanda Ligi’nde önümüzdeki hafta sonu oynanması gereken Twente - Vitesse mücadelesi Twente’nin Fenerbahçe ile karşılaşacağı rövanş maçına hazırlanabilmesi için 1 ay ertelendi.

Hollanda’nın aldığı bu karar sonrası Fenerbahçeli futbolseverlerin gözleri TFF’ye çevrildi