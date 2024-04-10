Fenerbahçe maçı öncesi Olympiakos'un yüzünü güldürecek gelişme

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçı ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
TSİ 19.45’te Karaiskakis Stadyumu’nda başlayacak mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek.
Union SG maçında yaşanan saha olayları nedeniyle deplasman yasağı alan Fenerbahçe karşılaşmaya taraftarını götüremezken Yunan futbolseverler tüm biletleri satın aldı.
Fenerbahçeli taraftarların sadece televizyondan takip edeceği karşılaşmayı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu EXXEN yayınlayacak.
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