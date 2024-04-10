Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

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Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?
Temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos'a konuk oluyor. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

11 Nisan Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak mücadeleyi yayınlayacak kanalda belli oldu.

Avrupa liglerinin yayın haklarını elinde bulunduran Acun Medya karşılaşmayı EXXEN üzerinden yayınlayacak.

Karşılaşma için Yunanistan'a giden sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu ise şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai.

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