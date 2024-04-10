VAR ekipmanlarına el koydular

Cezayir’den USM Alger ve Nijerya'dan Rivers United’ın karşılaşacağı Afrika Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi skandal bir gelişme yaşandı.

VAR’ın maçta görev yapmasını istemeyen USM Alger’in isteği doğrultusunda Cezayir yönetimi Oran kentindeki limana gelen VAR ekipmanına el koydu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) şu ifadeleri kullandı:

"VAR ekipmanı ancak Pazar günü saat 19.30'da giriş yapabildi. Bu da Oran ile Alger arasındaki 400 kilometrelik mesafenin kat edilmesi ve VAR ekipmanlarının maça zamanında yetişmesini imkansız hale getiriyor"

"CAF Konfederasyon Kupası'nın son şampiyonu USM Alger, çeyrek finalin ikinci ayağında Rivers United'ı 2-0 mağlup ederek yarı finaline yükseldi"

"USM Alger, bu ayın sonlarında yarı finalde Fas kulübü Berkane ile karşılaşacak. Cezayir otoritelerinin provakatif taktiklerini kullanacakları iddia ediliyor"