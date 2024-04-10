Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yarın Yunanistan'da çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Stadio Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanacak kritik maç saat 19.45'te başlayacak.

Maç öncesi Olympiakos teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇE TÜRKİYE'Yİ KENARA BIRAKTI''

Fenerbahçe'nin tüm problemlerini bir kenara bıraktığını ifade eden teknik adam, "Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu Konferans Ligi'nde, Türkiye'de olan problemleri bir kenara bırakmış ve bütün umutları yarınki maçta bence. Fenerbahçe'nin çok kuvvetli oyuncuları ve bunun için savaşacaklar." ifadelerini kullandı.

Taraftarlarını mutlu etmeye çalışacaklarını belirten Mendilibar, "Bizim taraftarımıza motivasyon vermemiz lazım. Maça iyi başlamalıyız. Taraftarımıza neşe ve mutluluk vermeliyiz. Biz onları bütün maç mutlu etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

''RÖVANŞI DÜŞÜNMÜYORUZ''

Mendilibar son olarak "Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Rövanşı düşünmüyoruz. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kartlardan ve ikinci maçta olacaklardan etkilenmemeyi düşünüyoruz. Yarın en iyi şekilde oynamayı düşüneceğiz." dedi.