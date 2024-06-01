Fenerbahçe Mourinho'nun geliş saatini duyurdu. Taraftar havalimanına akın edecek

Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun buluşmasına artık sayılı dakikalar kaldı.

Fenerbahçe Bakanı Ali Koç'un 2+1 yıllık prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya gitti.

İngiliz TV kanalı TNT'ye Real Madrid Borussia Dortmund karşılaşmasını yorumlayan Mourinho kendisine sorulan "Fenerbahçe'de çalışacak mısın?" sorusuna, "Belki yarın bir yolculuğa çıkabilirim." şeklinde yanıt verdi.

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından flaş bir mesaj paylaşıldı. X hesabından atılan mesajda, "Yarın akşama plan yapmayın" yazısının yanı sıra göz kırpma ve saat emojisi kullanıldı.

Böylece Fenerbahçe her konuda anlaşma sağlanan Jose Mourinho'nun geliş tarihini dolaylı olarak 2 Haziran Pazar akşamı olarak duyurmuş oldu.

Daha sonra kulübe yakın kaynaklar Jose Mourinho'nun yarın (pazar) saat 14.00'te İstanbul'da olacağını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

Fenerbahçeli taraftarlar da Portekizli hocayı havalimanında karşılamak büyük bir organizasyon hazırlığına girişti.

Yarın (pazar) akşam da statta imza töreninin yapılacağı öne sürüldü.