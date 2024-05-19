Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ihtimal hesapları

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasına Galatasaray 99 puanla lider girdi, takipçisi Fenerbahçe ise 93 puanla ikinci sıradaydı. Dev derbiyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Sarı-Lacivertliler bitime 1 hafta kala aradaki farkı 3'e indirmeyi başardı.

Fenerbahçeliler şampiyonluk için yeniden umutlanırken, ihtimal hesapları da yapılmaya başlandı. Fenerbahçe; Süper Lig'in son haftasında küme düşen İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray ise ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin mutlaka galip gelmesi gerekiyor. Ancak bu da Sarı-Lacivertli ekibe şampiyonluk için yetmiyor. Galatasaray'ın da Konya'da mağlup olması gerekiyor. Beraberlik halinde bile şampiyonluk ipini Sarı-Kırmızılılar göğüsleyecek.

Fenerbahçe'nin kazanıp, Galatasaray'ın kaybetmesi durumunda iki takım da 99 puana ulaştığı için ikili averaj devreye girecek. Fenerbahçe bugün aldığı galibiyetle rakibine ikili averajda üstünlük sağladığı için şampiyonluğunu ilan edecek. Kadıköy'deki ilk karşılaşma golsüz sona ermişti.