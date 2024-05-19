Galatasaraylı Buğrahan Tuncer Pınar Karşıyaka tribünlerine cinsel organını gösterdi. Salon karıştı

Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas arasında oynanan maçın bitimine 4.33 dakika kala olaylar çıktı.

Gerilim nedeniyle oyun dururken, hakemler ve takımlar soyunma odasına gitti.

Karşıyaka mücadeleyi 84-75 önde götürürken Buğrahan Tuncer beşinci faulünü aldı, tepki gösteren ve küfür eden tribünlere önce orta parmak hareketi yaptı, sonra cinsel organını tutarak 'tombala' hareketi yaptı.

Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artınca hakemler soyunma odasına gitme kararı aldı.

Karşılaşma Galatasaray benchinin arkasındaki ilk sıraların boşaltılması ve güvenlik önlemlerinin artırılmasından sonra 50 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları, Buğrahan Tuncer'in hareketlerine büyük tepki gösterdi.