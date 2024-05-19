Dursun Özbek Ali Koç'u bombaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek Ali Koç'u bombaladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye kaybettikleri derbi maçının ardından Ali Koç'a meydan okudu.

Dursun Özbek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a meydan okurken devlete seslendi.

"Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürlerle şey yapması kabul edilebilir değil" diyen Dursun Özbek sözlerine şöyle devam etti:

Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden buluyor. Lig başladığından beri hakemleri tartaklayın, tokatlayın. İzmir'de şey yapın peşine düşün hakemlerin diyen bu zat, maç bittikten... İnsanlar dağılmış. Burada sadece 2 görevli kalmış. Belli bir güruhla gelmiş. Maç da yok. Maçta yok Ali Koç. Gelip buraya insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun. Kim destekliyor seni!

Devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Bizim adamları tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne. Bu provokasyon niye! Neticede bir maç oynadık. Ne şampiyonluk maçı? Bizim için şampiyon maçı! Ali Bey bak, haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir tarafı yok.

Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım.

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