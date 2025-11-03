UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanına konuk olacak. Bu mücadele öncesi Viktoria Plzen'de bir sakatlık yaşandı. Pazar günü ligde deplasmanda Teplice'ye konuk olan Viktoria Plzen'de 22 yaşındaki Karel Spacil sakatlandı ve sekerek oyundan çıktı.

Fenerbahçe öncesi Viktoria Plzen'e büyük şok!

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Viktoria Plzen'in teknik direktörü Martin Hysky, sakatlanan Spacil'in durumuyla ilgili konuştu. Hysky, "Daha ayrıntılı bir sonuç gerekiyor. Doktorlarımız ve fizyoterapistlerimizin, perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak Avrupa Ligi maçında sahada olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Viktoria Plzen forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Spacil, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

