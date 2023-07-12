Fenerbahçe öyle bir transfer yaptı ki. Hadi bakalım okuyun adını

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu.

Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski İstanbul'a geldi. Hatta formayı da giydi.

Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun maliyetini de açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

Futbolcunun soyadındaki sessiz harfler dikkat çekti. Soyadında 8 sessiz harf bulunuyor. Bu durumda maç spikerlerinin telafuzu zor olan Szymanskiy yerine Sebastian olan adını tercih etmeleri bekleniyor.