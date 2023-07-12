Fenerbahçe öyle bir transfer yaptı ki. Hadi bakalım okuyun adını

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı. Ancak futbolcunun soyadındaki sessiz harfler dikkat çekti.

Fenerbahçe öyle bir transfer yaptı ki. Hadi bakalım okuyun adını

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu.

Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski İstanbul'a geldi. Hatta formayı da giydi.

Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun maliyetini de açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

Futbolcunun soyadındaki sessiz harfler dikkat çekti. Soyadında 8 sessiz harf bulunuyor. Bu durumda maç spikerlerinin telafuzu zor olan Szymanskiy yerine Sebastian olan adını tercih etmeleri bekleniyor.

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