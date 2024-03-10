Fenerbahçe Pendikspor ilk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal'tan flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Kadir Sağlam.
Sarı lacivertli takımda 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü yok.
Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Pendikspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Rassoul, Welinton, Sequeira, Lusamba, N'Diaye, Halil, Gökcan, M. Thiam, Umut Nayir.