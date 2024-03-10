Fenerbahçe Pendikspor ilk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal'tan flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Pendikspor ilk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal'tan flaş karar
Fenerbahçe Süper Lig'de bu akşam Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. İlk 11 belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Kadir Sağlam.

Sarı lacivertli takımda 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü yok.

Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Pendikspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Rassoul, Welinton, Sequeira, Lusamba, N'Diaye, Halil, Gökcan, M. Thiam, Umut Nayir.

Son Haberler
Bitlis’te yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar mahsur kaldı Yerel Haberler
Bitlis’te yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar mahsur kaldı
Kayseri 'Huzur'a kavuştu Gündem
Kayseri 'Huzur'a kavuştu
Arda Güler'de flaş gelişme. Ancelotti söyledi Spor
Arda Güler'de flaş gelişme. Ancelotti söyledi
Atilla Yeşilada 'Çok kötü oyacaklar hepinizi' diyerek uyardı. Asıl para kazandıracak formülü açıkladı Ekonomi
Atilla Yeşilada 'Çok kötü oyacaklar hepinizi' diyerek uyardı. Asıl para kazandıracak formülü açıkladı
Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı Gündem
Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı
Bariyerleri parçalayan tır tarlaya devrildi: 3 ağır yaralı Gündem
Bariyerleri parçalayan tır tarlaya devrildi: 3 ağır yaralı
Icardi Galatasaray'a ihtarname çekti Spor
Icardi Galatasaray'a ihtarname çekti