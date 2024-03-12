Pendikspor TFF'nin peşini bırakmıyor. 'Komedi Ligi devam ediyor'

Kaynak: AA
Pendikspor TFF'nin peşini bırakmıyor. 'Komedi Ligi devam ediyor'
Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Pendikspor'da hakem öfkesi bir türlü dinmiyor.

Pendikspor sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, hakem yönetimine tepkisini devam ettirdi.

Ülker Stadı'nda dün yapılan maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonunu eleştiren kırmızı-beyazlılar, tepkisine devam etti.

Pendikspor, sosyal medya hesabından, "TFF Komedi Ligi devam ediyor!" başlığıyla video paylaştı.

Görüntülerde Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları yer aldı.

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