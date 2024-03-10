Fenerbahçe'de heykel sırası

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında Ülker Stadyumu’nda Pendikspor’u ağırlıyor.
Sarı-lacivertliler, 28 maç sonunda 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 73 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Pendikspor ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 26 puanla 19. sırada.
Son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Pendikspor’u da yenip şampiyonluk yolunda kayıp vermek istemiyor.
ALEX HEYKELİNE BÜYÜK İLGİ
Maç öncesi Yoğurtçu Parkı'nda toplanan Sarı Lacivertli taraftarlar tezahüratlar yaptı.
Özellikle Alex heykelinin bulunduğu bölümde taraftarların fotoğraf çekilmek için sıraya girdikleri görüldü.
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