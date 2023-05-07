Fenerbahçe puan kaybedince Beşiktaş ve Galatasaray ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oldu. Maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Maçın ardından Giresunspor taraftarı Galatasaraylı taraftarların ürettiği 'Fener Ağlama' tezahüratı tekrardan gündem oldu. Bunun yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'tan da bırakılan iki puanın ardından sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı.

EMOJİ İLE ABOUBAKAR VE CENK TOSUN GÖNDERMESİ

Bu hafta Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın iki golü ile siyah beyazlılar, puanını 68'e yükseltti. Fenerbahçe maçı sonrası ise ayrıca derbide de Sarı Lacivertlilere gol atan iki oyuncuyu paylaştı. Sosyal medyada taraftarlar 'Şampiyonluk yakın' mesajını verdi.

GALATASARAY'DAN 'KONSANTRASYON' PAYLAŞIMI

Öte yandan Galatasaray da geri durmadı. Sarı Kırmızılılar, yarın karşılaşacağı Başakşehir maçına hazır oldukları ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesini fırsat bilerek 'Konsantrasyon' paylaşımı yaptı. Sarı Kırmızılı taraftarlar, paylaşımı etkileşim yağmuruna tuttu.