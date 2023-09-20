Fenerbahçe şampiyon olmadan maçlarını izlemeye gitmeyecek. Ali Koç'tan ilginç totem

Yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, ilginç bir totem yapma kararı aldı.

Ali Koç'un Fenerbahçe şampiyon olmadan sarı-lacivertlilerin maçını izlemeyeceği iddia edildi.

''TOTEM YAPIYOR, MAÇLARA GELMİYOR''

343 Digital'de konuşan gazeteci Devrim Zengi, "Ali Başkan totem yapıyor maçlara gelmiyor. Başkan maçlara büyük bir ihtimalle şampiyon olana kadar gelmeyecek öyle görünüyor." sözlerini sarf etti.

2014'TEN BERİ ŞAMPİYONLUĞA HASRET

Fenerbahçe, 2014 yılından beri Süper Lig'de şampiyonluk hasreti çekiyor.

Kanarya en son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal döneminde şampiyon oldu.