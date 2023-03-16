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Fenerbahçe nasıl tur atlar? Sevilla maçı hangi kanalda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 05:30
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Fenerbahçe Sevilla maçının kanalı belli oldu. Fenerbahçe nasıl tur atlar

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Sevilla maçı hangi kanalda
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam İspanya'nın Sevilla takımı ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'ndaki maçın başlama saati 20.45.

Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Sevilla karşısında farklı galibiyet arayacak.

Karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. 

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

İspanya'daki ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe'ye tur için 3 farklı galibiyet gerekiyor.

Sarı lacivertli takımın 2 farklı galibiyeti halinde maç uzayacak.

Sevilla'ya galibiyet, her türlü beraberlik ve tek farklı mağlubiyet çeyrek final için yetecek.

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