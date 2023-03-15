Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti. 61 yıldır kimse kıramadı

Süper Lig'de lider Galatasaray, inanılmaz formunu sürdürmeye devam ediyor.

Süper Lig'de 23 Ekim'de oynanan Alanyaspor maçı 2-2 bitti. O tarihten beri ligde Galatasaray'ın bileği bükülmüyor.

Aslan bu dönemde rakip ağları 39 defa havalandırırken kalesinde 8 gol gördü. Son 14 maçta artı 31 averaja ulaştı.

Maç başına 20 şut atarken, bunların 8'i başarılı oldu. Yine maç başına 34 defa rakip ceza sahasında topla buluştu. Galatasaray bu 14 mücadelenin 7'sinde kalesini gole kapatmayı da başardı.

BEŞİKTAŞ'A AİT REKOR KIRILDI

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor maçından sonra 14 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve Beşiktaş'a ait üst üste 13 maç kazanma rekorunu kırmayı başardı.

GÖZÜNÜ FENERBAHÇE'NİN REKORUNA DİKTİ

Galatasaray, Beşiktaş'ın rekorunu kırdıktan sonra Fenerbahçe'nin de rekorunu kırmak istiyor.

Sarı-lacivertliler 1962'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 9 karşılaşmayı kazanmıştı. Aslan, Kasımpaşa'yı mağlup ederek bu rekoru egale etti.

Cimbom eğer Karagümrük'ü de yenerse Fenerbahçe'nin rekorunu da kıracak.