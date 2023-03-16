Jesus'tan flaş karar. Fenerbahçe'nin Sevilla 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam İspanyol temsilcisi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz İspanya'daki ilk maçı 2-0 kaybetmişti.

Sarı lacivertli takımda Luan Peres ile Lincoln Henrique sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi.

Sahaya ofans ağırlıklı bir kadro sürecek olan Jesus'un çift santrfor olarak da Batshuayi ile Valencia'yı görevlendireceği belirtildi.

Temsilcimizin bu akşam sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Osayi, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Sevilla'nın muhtemel 11'i ise şöyle:

Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri.