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Fenerbahçeli yıldız futbolcuyu öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı

Galatasaray derbisinde yaptığı hat-trick'le Sarı Lacivertli taraftarının unutulmazları arasına giren Fenerbahçeli yıldız Atkinson’ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 00:21
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dalian Atkinson'ı vuran polis konuştu

Fenerbahçeli yıldız futbolcuyu öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı
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Polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith, 2016'da polis şiddetiyle hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dalian Atkinson'ı tutuklama şekliyle ilgili görevi kötüye kullandığı iddialarını reddetti.

Dalian Atkinson'a defalarca copla vuran kadın Polis memuru Bettley-Smith, disiplin kuruluna "Yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyi" yaptığını söyledi.

Üçüncü duruşma gününde, Atkinson'a "Onu yerde tutmak" için vurduğunu söyledi. "Tekrar ayağa kalktığında ne yapacağını bilmediğimden çok korktum" dedi..

Galatasaray derbisinde yaptığı hat-trick'le Fenerbahçe taraftarının unutulmazları arasına giren Atkinson, Bettley-Smith'in ortağı Benjamin Monk tarafından şok tabancısı ile vurulduktan sonra kafasının tekmelenmesi yüzünden hayatını kaybetmişti. .
Monk 2021'de adam öldürmekten hapse atıldı.

Bettley-Smith daha önce fiili bedensel zarar nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti. Ancak Bağımsız Polis Davranışları Bürosu, onun güç kullanmasına cevap verilmesi gereken ağır bir disiplin suistimali vakası olduğunu tespit etti.
Kanıtlanırsa görevden alınacak.

Kaynak: Fotospor


 

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