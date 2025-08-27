Fenerbahçe sol kanadını da Ada'da buldu!

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Ekvador basınına göre; Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Brighton forması giyen sol kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu radarına aldı.

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacak

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...

İngiliz ekibinin, teknik direktör Fabian Hürzeler'in gelecek planları arasında yer almayan 23'lük futbolcunun ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, Ekvadorlu oyuncuya yaklaşık 3-4 milyon euro maaş teklif ettiği de ileri sürüldü.

Fenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi büyük şok! Mourinho'nun planları altüst oldu: Yıldız oyuncu antrenmanı tamamlayamadı

Süper Lig devinin yıldızına dev kanca! İtalyanlar duyurdu: Arteta ve Guardiola onu izliyor

Manchester City Galatasaray'a haber yolladı! Ederson için büyük panik: Öyle bir şey istediler ki...

Jose Mourinho'nun açıklamaları olay olmuştu! Hamdi Akın'dan ışık hızıyla yanıt