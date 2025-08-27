Fenerbahçe sol kanadını da Ada'da buldu!

Fenerbahçe sol kanadını da Ada'da buldu!

Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe dümeni Ada'ya kırdı. Sarı-lacivertliler, sol kanat pozisyonu için Brighton'da forma giyen Jeremy Sarmiento'yu gündemine aldı.

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Ekvador basınına göre; Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Brighton forması giyen sol kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu radarına aldı.

İngiliz ekibinin, teknik direktör Fabian Hürzeler'in gelecek planları arasında yer almayan 23'lük futbolcunun ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, Ekvadorlu oyuncuya yaklaşık 3-4 milyon euro maaş teklif ettiği de ileri sürüldü.

