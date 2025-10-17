Süper Lig devi Fenerbahçe, dün yaptığı açıklama ile taraftarların isteği doğrultusunda yeniden kombine bilet satışına başlamıştı. Kulüp, satışa çıkarılan biletlerin tükendiğini belirtti.

İşte kulüp tarafından yapılan o açıklama;

"Traftarlarımızın yoğun talebi ve yönetimimizin kararıyla yeniden satışa çıkan 2025-2026 sezonu futbol kombinelerimiz, Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği yoğun ilgi sonrasında 2 saat içinde tükenmiştir.



Taraftarlarımıza, kombinelere gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz."