Fenerbahçe taraftarından muhteşem karşılama. Takım sahaya çıkarken açtılar

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe taraftarından muhteşem karşılama. Takım sahaya çıkarken açtılar
Fenerbahçe taraftarı; Adana Demirspor maçı için sahaya çıkan takımlarını çok özel bir pankartla karşıladı.

Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'yi, taraftarı bağrına bastı.

Trabzon'da yaşanan olayların ardından ilk kez taraftarıyla buluşan Sarı-Lacivertli futbolcular için çok özel pankart hazırlandı.

Takım sahaya çıkarken karşı tribünde açılan pankartta, "Sizinle gurur duyuyoruz" yazıyordu. Aynı pankartın İngilizcesi de açıldı.

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per Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'yi, taraftarı bağrına bastı.

Trabzon'da yaşanan olayların ardından ilk kez taraftarıyla buluşan Sarı-Lacivertli futbolcular için çok özel pankart hazırlandı.

Takım sahaya çıkarken karşı tribünde açılan pankartta, "Sizinle gurur duyuyoruz" yazıyordu. Aynı pankartın İngilizcesi de açıldı.

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