Fenerbahçe'den şeytanın aklına gelmeyecek hareket

Fenerbahçe, Trabzon’da yaşanan travmatik anları kendi taraftarının önünde Kadıköy’de unutturdu. Kanarya, tam 3 duran top golü bularak evine baharı getirdi. Sarı lacivertlilerin 3 puanı aldığı maçla birlikte şampiyonluk yarışındaki Galatasaray’la puanları eşitlendi.

Trabzon’da yaşanan bir sürü travmatik olayın üzerine Fenerbahçe deyim yerindeyse cehennemden sağ çıkmayı başardı. Batshuayi’nin attığı golle 3-2’lik skoru alan sarı lacivertliler; ligden çekilme dahil pek çok ihtimali uzun süredir gündeminde tutup geçtiğimiz gün Kadıköy’de genel kurul yaptı.

Yönetimin ligden çekilmeyi ciddi manada öne sürerek geliştirdiği strateji; Kadıköy’deki buluşmada hukuki gerekçeler nedeniyle ligden ve Süper Kupa’dan çekilmenin rafa kalktığı bir bilgi alışverişi ortamına dönüştü.

İLK YARIDAN SONRA HER ŞEY ÇOK DEĞİŞTİ

İşte tüm bu perdelerin ardından, şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe’nin Adana Demirspor karşılaşması gelip çattı. Ligin ilk yarısında deplasmanda Adana Demirspor -her anlamda- ciddi manada güçlü bir takımken oynanan karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona ermişti.

Bir nevi o mücadelenin de rövanşı niteliğindeydi bu randevu… Dün Galatasaray’ın Hatay karşısında 1-0’lık skorla kazanması sonrası Fenerbahçe, puanlar eşit şekilde yola devam etmek için kazanmak mecburiyetindeydi.

SZYMANSKI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Sıralamada 11. basamağa kadar gerileyen Adana Demirspor, yönetimsel ve teknik anlamda pek çok farklı yoldan geçti. Fenerbahçe ise özellikle tüm camianın toplandığı kongre sonrası daha güçlü ve dirayetli gözüküyordu.

Kadıköy’deki atmosfer etkisini gösterdi ve 3. dakikada Szymanski’nin şutu üst direkten geri geldi. Fenerbahçe gole çok yaklaşmasına rağmen skoru bulamadı. Süper Kupa’ya U-19 Takımı ile çıkma kararı alan Fenerbahçe, gelecek hafta içi oynayacağı Olympiakos karşılaşması öncesinde rotasyona da gitmişti.

ORTA SAHA HASSAS OLUR MU?

Tahkim Kurulu tarafından haklarında çıkan ceza kararlarının bu maçı kapsamayacağı açıklanan İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde ilk 11’deydi. Fred ve Batshuayi kadroya alınmazken orta saha Krunic, Zajc ve Szymanski’den oluştu. Karşılaşma öncesinde bu orta saha Fenerbahçe’nin başına iş açar mı diye düşündüm ama ilk 10 dakika itibariyle sarı lacivertliler oyun bütünlüğünü korumayı başardı. Rakibinin üzerine daha çok gidip kalesinde tehlike görmedi Kanarya…

3 KEZ GOLÜN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

İlk 15 dakikalık süreç Fenerbahçe için beklenenden iyi geçti. Sarı lacivertli ekip Szymanski ve İrfan Can Kahveci ile toplamda 3 net pozisyon yakalayıp golün eşiğinden döndü. Ancak üst üste yakalanan bu titreşimler, 17’deki korner organizasyonunda meyvesini verdi. Mert Müldür’ün kafayla arka direğe indirdiği topu Djiku tamamladı ve ev sahibi ekip -kaleyi bulan ilk isabetli şutunda- skor avantajını aldı: 1-0.

İRFAN CAN AYAĞIYLA HEDİYE ETTİ!

Fenerbahçe oyundaki üstünlüğü her anlamda eline almışken golden 8 dakika sonra geride top çeviriyordu. Kaleci İrfan Can Eğribayat soldan aldığı topu ayağıyla sağ kanattaki Djiku’ya iletecekken araya giren Mario Balotelli ağları havalandırdı ve skoru eşitledi: 1-1.

Hem taraftar hem yedek kulübesi hem de saha içindeki arkadaşları kaleci İrfan Can’a moral vermeye çalışsa da genç kalecinin durumdan negatif etkilendiğini açıkça gördük.

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ(!)

İkinci yarıya taze deri değiştiren bir yılan gücüyle başlayan Fenerbahçe, üst üste pozisyonlar yakalamaya devam etti. Adana Demirspor’da ayağından sakatlık yaşayan kaleci Magomedaliev yerine Vedat Karakuş sahadaydı. Dakikalar 51’i gösterirken top orta alanın sağından taca çıktı. Top toplayıcı çocuk ve İrfan Can Kahveci birlikte o kadar koordineli hareket etti ki top hemen oyuna döndü. Rakip kaleye koşan Edin Dzeko ustalıkla topu aldı, rakiplerini çalımlayıp kaleciyi geçti ve takımını öne geçirdi: 2-1. Bu hızda bir golü atmak ve ileriye doğru o koşuyu atmak ‘şeytanın bile’ aklına gelmezdi(!)

TADIC’TEN JENERİKLİK BİR GOL…

Oyundaki hakimiyetini iyiden iyiye geliştiren Fenerbahçe, Balotelli’nin iyice güçten düşmesi ve Adana Demirspor’un takım boyunun iyice uzaması sonrası ciddi şekilde sıkıntıya girdi. İleride atak kurmakta ve geriden 1 ve 2. bölge bağlantılarını yapmakta zorlanan konuk takım, bunun sonucu olarak 70’te jeneriklik bir gol yedi.

Orta sahada rakibinden, Balotelli’nin ilk yarıda kaleci İrfan Can’dan çaldığı şekilde topu çalıp 45-50 metreden kaleye vurdu ve fileleri havalandırırken takımını iyice rahatlattı: 3-1.

ADANA DEMİRSPOR ZORU BAŞARACAK MI?

Tribünlerde iyiden iyiye zafer havası esmeye başlamışken Tadic’in golünün üzerinden 10 dakika geçti ve Adana Demirspor şok bir kontra atakla farkı tekrardan 1’e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta savunma derinliği kaybolurken arka direkteki Yusuf Barası, sadece kendine gelen topa dokunup boş ağları havalandırdı: 3-2.

Fenerbahçe’nin önünde iki seçenek vardı. Ya bu yediği golden ötürü panikleyecek ya da oyunu tutmaya ve farkı yeniden artırmaya çalışacaktı. Adana Demir’de oyuna giren Nani’nin hızlı bir ayak olması Kanarya’yı zorlayabilecek bir potansiyel tehlike olarak gözüktü. Serdar Dursun’u oyuna süren Fenerbahçe’nin amacı ileride topu ve oyunu tutabilmekti.

BU DEFA BAMBAŞKA BİR KİŞİ SAHNE ALDI!

Ancak Serdar Dursun, çok daha fazlasını yapmaya niyetliydi. Serdar 85. dakikada ceza sahasına gelen topa dar açıdan harika bir kafa vuruşu yaptı ve takımını da taraftarlarını da rahatlatan isim oldu: 4-2. Son dönemde hep sahne alan Batshuayi’nin yokluğunda Serdar Dursun, ‘nöbetçi golcülük’ görevini teslim alarak Fenerbahçe’nin rahat bir nefes almasına yardımcı oldu.

Kalan dakikalarda iki takım adına da kritik bir pozisyon veya olay yaşanmadı. Ligde 3 puanı cebine koyan Fenerbahçe, şimdi gözünü gelecek hafta içi UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak Olympiakos karşılaşmasına çevirdi.