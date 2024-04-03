Fenerbahçe kalesinde inanılmaz pozisyon. Herkes şaştı kaldı

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile yapılan maçta takım arkadaşına pas atarken büyük bir hata yaptı.

Mario Balotelli'nin araya girmesiyle ve toplu ağlara yollamasıyla Kadıköy'de derin bir sessizlik yaşandı.

Maça ilk onbirde başlayan İrfan Can, maçın 25. dakikasında sağ kanattaki Djiku'ya pas vermeyi planlarken, topu Balotelli'nin önüne yuvarladı.

Yıldız forvet de golü kaydetti.

Kadıköy'deki taraftarlar, hatalı bu gol sonrasında İrfan Can'a desteklerini gösterdiler.