Fenerbahçe'nin golü sonrası tribünler ışıl ışıl

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe'nin golü sonrası tribünler ışıl ışıl
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 2-1 öne geçtiği gol sonrası tribünlerde ilginç görüntüler vardı.

25. dakikada Fenerbahçe, Zajc'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası Mert Müldür'ün altıpas içinde arkaya yaptığı kafa vuruşuyla Djiku'nun arka direkte boş kaleye gönderdiği top ile 1-0 öne geçti.
27. dakikada Adana Demirspor, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasını değerlendiren Balotelli'nin ceza sahası içinde ağları bulmasıyla skoru 1-1'e getirdi.
37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan yaptığı ortada, ön direkte Szymanski'nin arkaya indirdiği topa Dzeko'nun penaltı noktası civarından sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
Fenerbahçe, İrfan Can'ın sağ kanattan başlattığı atakta Szymanski'nin dokunamadığı topun Tadic'in önünde kalması ve Zajc'ın ceza sahasına yerleştirdiği topu Dzeko'nun penaltı noktasında dönerek yaptığı şutla direğe takılmasıyla gole yaklaştı.
44. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta, kaleci İrfan Can topu güçlükle kontrol etti.
51. dakikada Edin Dzeko, takımını tekrar öne geçiren golü attı.

Gol sonrası Kadıköy'de büyük sevinç yaşandı.

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