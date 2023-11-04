Fenerbahçe taraftarından müthiş koreografi

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesi mükemmel bir koreografiye yaptı.
Taraftarlar, Cumhuriyet'in 100. yılına müthiş bir koreografiye imza attı.
Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlar, Cumhuriyet'in 100. yılına özel muhteşem bir koreografiye imza attı.
Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesi mükemmel bir koreografiye yaptı.
Taraftarlar, Cumhuriyet'in 100. yılına müthiş bir koreografiye imza attı.