Bu görüntüler Fenerbahçe'yi kızdırdı. A Spor'a sert tepki. Tesislere alınmayacaklar

A Spor yorumcusu Ozan Zeybek’in yaptığı yorumlar ile ilgili açıklama yapan Fenerbahçe özür dilenmediği sürece A Spor çalışanlarının tesise alınmayacağını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu görüntüler Fenerbahçe'yi kızdırdı. A Spor'a sert tepki. Tesislere alınmayacaklar

Fenerbahçe Spor Kulübü, A Spor yorumcusu Ozan Zeybek’in canlı yayında yaptığı yorumlar hakkında bir açıklama yayınladı.

TESİSLERE ALINMAYACAKLAR
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, “A Spor adlı televizyon kanalında yorum kisvesi altında kendi kişisel reklamını yapmaya çalışan bir şahıs hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Ozan Zeybek isimli bu şahıs bugün ekrandan sergilediği tavırla haddini ve sınırını fazlasıyla aşmıştır. Şahsi görüş çerçevesinde kesinlikle değerlendiremeyeceğimiz, tam olarak haddini aşan bu tavırdan hareketle; aynı ekranlardan özür açıklaması yapılmadıkça bugün itibarıyla ilgili kurumun herhangi bir görevlisini hiçbir tesisimize kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.” ifadelerine yer verildi.

"BALON GİBİ ŞİŞİRİLDİ"
Zeybep, A Spor'da yayınlanan programda eline bir balon alıp şişirerek, "Fenerbahçe iyi oynuyordu, iyi teknik adam var diye bir tane algı oluşturuldu. Böyle bir balon gibi şişirildi" ifadelerini kullanarak elindeki balonu patlatmıştı.

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