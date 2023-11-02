Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig 11. hafta hakemleri açıklandı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçı Zorbay Küçük yönetecek.



Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.



İşte haftanın hakemleri

3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler



4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük



5 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Başakşehir - Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu



6 Kasım Pazartesi

20.00 Gaziantep - Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu