Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig 11. hafta hakemleri açıklandı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçı Zorbay Küçük yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.
İşte haftanın hakemleri
3 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
4 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan
16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
5 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 Başakşehir - Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Kasım Pazartesi
20.00 Gaziantep - Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Süper Lig 11. hafta hakemleri açıklandı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçı Zorbay Küçük yönetecek.