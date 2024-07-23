Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü yeni transferini resmen açıkladı.
Sarı lacivertli kulüp, kadın futbol takımına milli orta saha oyuncusu Derya Arhan'ı kattı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Beylerbeyi forması giyen Derya Arhan’ı kadrosuna kattı.
25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü."
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