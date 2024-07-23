Fenerbahçe transferi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü yeni transferini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü yeni transferini resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp, kadın futbol takımına milli orta saha oyuncusu Derya Arhan'ı kattı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Beylerbeyi forması giyen Derya Arhan’ı kadrosuna kattı.

25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü."

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