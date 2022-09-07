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Fenerbahçe Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Kadıköy'de dev rövanş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:13
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:14
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırlıyor

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Kadıköy'de dev rövanş
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

BATSHUAYI İLK KEZ FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.

SERDAR AZİZ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara dönecek.

Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak. Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.

6 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 6 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Lemos, Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra golcü oyuncu Serdar Dursun da listeye alınmadı.

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