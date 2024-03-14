Fatih Terim Yunanca konuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Yunanca konuştu
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısını Yunanca sözlerle bitirdi.

Fatih Terim 26 Aralık 2023'te sürpriz bir kararla Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçmişti.

Yaklaşık 3 aydır Yunanistan'da bulunan tecrübeli hoca, Yunanca öğrenmeye devam ediyor.

Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısının sonunda gazetecilere bir sürpriz yaptı.

Terim, Yunan halkının her türlü kutlamada imdadına yetişen, "Mutlu yıllar" anlamına gelen "Hronia Polla" kelimesini söyledi.

Fatih Terim'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos normal sezonu 4. sırada tamamladı.

Süper Lig Şampiyonluk Turu'na 3-1'lik Olympiakos galibiyetiyle başlayan Panathinaikos, 31 Mart'ta PAOK'u sahasında ağırlayacak.

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