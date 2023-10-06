Fenerbahçe uzatmada güldü. Olimpia Milano'yu mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Eueloeague'ye Armani Milan'ı uzatmalarda yenerek galibiyetle başladı.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe uzatmada güldü. Olimpia Milano'yu mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı normal süresi 76-76 biten maçın uzatma periyodu sonucunda 85-82 yendi.

Üç sayılık atışlarda yüksek yüzdeli isabet oranıyla karşılaşmaya başlayan konuk takım, skor yükünü Guduric'in çektiği sarı-lacivertlilere karşı ilk periyodu 23-19 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte oyunu dengeleyen Fenerbahçe Beko, 16. dakikada Wilbekin'in üç sayılık basketiyle öne geçti: 30-29. Bu periyotta iyi savunma yapan ev sahibi ekip, Mirotic'ten skor katkısı alan İtalya ekibi karşısında devre arasına 38-35 üstün girdi.

Üçüncü periyoda Voigtmann'ın sayılarıyla iyi başlayan EA7 Emporio Armani Milan'a Madar ve Papagiannis'in basketleriyle cevap veren Fenerbahçe Beko, 27. dakikada 55-45'lik skorla farkı çift hanelere taşıdı. Mücadelenin final periyoduna ev sahibi ekibin 62-54'lük üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe etkili hücum ederek giren konuk ekip, 36. dakikada Mirotic'in üç sayı isabetiyle 69-68 öne geçti. EA7 Emporio Armani Milan, bu periyotta Papagiannis ile skor üreten Fenerbahçe Beko'ya Melli ile karşılık verdi ve mücadelenin normal süresi 76-76 eşitlikle sona erdi.

Uzatma periyodunda Wilbekin ve Pierre'in üç sayı isabetleriyle rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, son hücumu iyi savunarak karşılaşmayı 85-82 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Fenerbahçe Beko'da Wilbekin, 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda Mirotic'in 27 sayı, 11 ribauntluk "double-double" performansı, mağlubiyeti engelleyemedi.

(AA)

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