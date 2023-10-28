Fenerbahçe ve Beşiktaş Cumhuriyet konserinde buluştu

Ankara'da Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı iş insanları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Cumhuriyet Konserini birlikte izledi.

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "Renklerimiz Farklı Cumhuriyete Bağımız Aynı" sloganıyla konserde bir araya gelen Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (AFİDER) ve Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği (BESİYAD) üyesi iş insanları birlik mesajı verdi.

AFİDER Başkanı Av. Kadri Coşkun Samancı, amaçlarının birlik mesajı vermek olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl kuruluş yıl dönünü kutlayan Samancı, "Bugün burada Beşiktaşlı kardeşlerimizle birlikte olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Farklı renklere farklı armalara gönül vermiş olsak da söz konusu ülkemiz ve Cumhuriyetimiz ise rengimiz her zaman bir olacaktır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini şiar edinen AFİDER üyeleri olarak Cumhuriyetin yılmaz savunucuları olacağız ve Cumhuriyetimize fener yakmaya devam edeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi.

BESİYAD Başkanı Sinan Aksoy da Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümümü kutlayarak Fenerbahçeli iş insanlarına teşekkür etti.

Cumhuriyetin kuruluş aşamasında şehit olan tüm yurttaşlara rahmet dileyen Aksoy, şunları kaydetti:

"İki ayrı kulüp taraftar derneği olarak düzenlediğimiz etkinliğimize katılan tüm üyelerimize şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşamızın emrettiği gibi, Cumhuriyeti biz kurduk sizler koruyup yücelteceksiniz sözünü bu akşam coşkuyla yaşadık, inşallah yaşatmaya da devam edeceğiz. Bu uğurda şehit olan tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

(AA)