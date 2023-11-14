Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza geri dönüyor. Tarih vererek açıkladı

Mart ayında Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olan Josef de Souza'nın Çin macerası kısa sürdü. Brezilyalı orta saha, 8 ay geçirdiği kulübünden ayrıldığını açıkladı.

1998'de Vasco tarafından transfer edilen ve 2010'a kadar takımda yer alan deneyimli orta saha oyuncusu Josef de Souza, 2024'ün ilk transferi olma yolunda.

Eski takımına tutkuyla bağlı olan Josef, América-MG'ye karşı kazanılan 2-1'lik zaferi çocuklarıyla birlikte São Januário stadında takip etti.

Maçtan sonra "Ocak ayında" geri döneceğini söyleyerek Vasco taraftarlarına mesaj gönderen Josef de Souza'nın bu sözleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.