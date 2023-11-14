Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza geri dönüyor. Tarih vererek açıkladı

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Josef de Souza'dan heyecan yaratan bir paylaşım geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza geri dönüyor. Tarih vererek açıkladı

Mart ayında Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olan Josef de Souza'nın Çin macerası kısa sürdü. Brezilyalı orta saha, 8 ay geçirdiği kulübünden ayrıldığını açıkladı.

1998'de Vasco tarafından transfer edilen ve 2010'a kadar takımda yer alan deneyimli orta saha oyuncusu Josef de Souza, 2024'ün ilk transferi olma yolunda.

Eski takımına tutkuyla bağlı olan Josef, América-MG'ye karşı kazanılan 2-1'lik zaferi çocuklarıyla birlikte São Januário stadında takip etti.

Maçtan sonra "Ocak ayında" geri döneceğini söyleyerek Vasco taraftarlarına mesaj gönderen Josef de Souza'nın bu sözleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

vol.jpg

İlgili Haberler
Fuat Çimen'den Beşiktaş Başkan Adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı'ya seçim için canlı yayın çağrısı
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın adaylığıyla ilgili flaş gelişme
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Salih Uçan ve Ghezzal'ın sağlık durumu belli oldu
Flaş.. Flaş.. Beşiktaş'ta Emre Kocadağ başkanlığa aday olmayacak
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Son Haberler
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor Spor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
Süt dişleri neden çok önemli Sağlık
Süt dişleri neden çok önemli
Bağ-Kur ve Emekliği Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırıldı Ekonomi
Bağ-Kur ve Emekliği Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırıldı
Fenerbahçe'den Columbus'a satılan Rossi ABD'yi salladı. Öyle bir gol attı ki yer yerinden oynadı Spor
Fenerbahçe'den Columbus'a satılan Rossi ABD'yi salladı. Öyle bir gol attı ki yer yerinden oynadı
Şoför takım yöneticilerine ve gazetecilere saldırdı Spor
Şoför takım yöneticilerine ve gazetecilere saldırdı
Ünlü Türk imam Mekke'de gözaltına alındı. Gerekçe: Gazze ve Filistin demesi Dünya
Ünlü Türk imam Mekke'de gözaltına alındı. Gerekçe: Gazze ve Filistin demesi