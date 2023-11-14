Fuat Çimen'den Beşiktaş Başkan Adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı'ya seçim için canlı yayın çağrısı

Beşiktaş’ın geçtiğimiz mayıs ayında yapılan başkanlık seçiminde aday olan Fuat Çimen, camiada yapılacak yeni seçim öncesi her iki adayın kendilerini ve projelerini anlatması adına bir öneride bulundu.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Fuat Çimen'den Beşiktaş Başkan Adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı'ya seçim için canlı yayın çağrısı

Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Kongrede aday olması beklenen Emre Kocadağ'ın aday olmayacağını belirtmesi sonrası başkanlık için iki aday yarışacak. Hasan Arat ve Serdal Adalı isimlerinden biri, 3 Aralık'ta camianın yeni başkanı olacak.

FUAT ÇİMEN'DEN ÇAĞRI

Seçimlere 2,5 hafta kala, Beşiktaş’ın geçtiğimiz mayıs ayında yapılan başkanlık seçiminde aday olan Fuat Çimen, her iki adayın kendilerini ve projelerini anlatması adına bir öneride bulundu.

Çimen, her iki adayın da Oğuzhan Uğur ve Candaş Tolga Işık'ın programlarına konuk olması için çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çimen, şu ifadeleri kullandı:

Sn.@Hasan_Arat ve Sn. @SerdalAdali2023 ile birlikte Sn.@ctisik’ın programına ve sonrasında da @BabalaTv ‘de Sn.@OguzhanUgur’a konuk olsalar projelerini salondaki konuklara ve tüm Türkiye’ye sunsalar. Salondakilerin, izleyicilerin sorularına yanıt verseler. İki “Beşiktaşlı” başkan adayı tüm Türkiye’ye demokrasi şöleni yaşatsalar. Sn. @ctisik ve Sn. @OguzhanUgur bu konuda başkan adayları ile görüşüp programlarına davet etse ve Beşiktaşlı taraftarlara, kongre üyelerine başkan adaylarının proje ve planlarını aktarmalarını sağlasalar ( gönül ister ki programa iki başkan adayı da ayrı ayrı değil birlikte katılsalar)"

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HASAN ARAT'A DESTEK KARARI ALMIŞTI

Fuat Çimen, yapılacak olan başkanlık seçiminde Hasan Arat’ı destekleyeceğini açıklamş, Arat’ın camianın lideri olabileceğine inandığını ifade eden Çimen, "Hasan Bey'in adaylığını doğru buluyorum, kimseyi sandıkta yönlendirmem ama kendi adıma ilke olarak Hasan Bey'e destek kararı aldım." demişti.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta 2022 yılında yapılan olağan seçimli genel kurulunda Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi’ye karşı aday olmuş, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 3965 geçerli oyun 1190’ı almıştı.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, aldığı 2777 oyla tekrardan başkanlığa seçilmişti.

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