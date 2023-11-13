Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Salih Uçan ve Ghezzal'ın sağlık durumu belli oldu

Beşiktaş, Ghezzal ve Salih Uçan'ın sağlık durumu hakkında kulübün sitesinden açıklamada bulundu. Salih Uçan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem, Rachid Ghezzal'ın ise uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Salih Uçan ve Ghezzal'ın sağlık durumu belli oldu

Beşiktaş, ligde son oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın durumlarına dair açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

- Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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